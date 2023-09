Droga a una minorenne. Preso e arrestato

Bloccato e arrestato subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad una minorenne la quale, fra l’altro, si era allontanata da casa una settimana prima senza più contattare i familiari. Sono stati gli stessi poliziotti intervenuti ad avvisare la mamma e a riconsegnarle la figlia che, però, è stata segnalata alla Procura dei minori quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

La ragazza (17 anni) era stata notata dagli agenti insieme all’uomo (Samir Ramdhani, 33 anni, di nazionalità tunisina) nel crocivia fra via Merano, via Fucini e via Trieste e non appena lui ha consegnato la dose di droga sono intervenuti. Portato in Questura, l’uomo è stato trovato in possesso di altre dosi di hashish (oltre 5 grammi nascosti nelle mutande) e banconote da 20 e 10 euro. E’ stato arrestato con l’accusa di spaccio. Lo straniero e la ragazza si erano incontrati alla stazione e poi però si erano spostati in una zona più defilata per la consegna della sostanza stupefacente.