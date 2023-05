"Drink to meet", ci siamo La ‘Caverni’ apre le porte

E’ in programma per domani a Follonica, dalle 18, il secondo appuntamento di "Drink to meet", l’iniziativa promossa dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto per favorire l’incontro e lo scambio e la nascita di collaborazioni e progettualità. Ad aprire le porte della propria impresa, questa volta, sarà Leonardo Caverni, della omonima ditta, in via dell’Agricoltura a Follonica che presenterà la sua attività di falegnameria e offrirà ai partecipanti un aperitivo. "Abbiamo organizzato questi incontri mensili, che faranno tappa in tutta la nostra provincia – spiega Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – perché siamo certi che dal confronto possano nascere nuove idee per lo sviluppo del territorio. Ci sono tante professionalità diverse, con competenze ed esperienze eterogenee, che vogliamo intercettare e rilanciare". Gli incontri continuano anche giovedì 8 giugno ad Amiata Ebike di Castel del Piano, giovedì 13 luglio alla Idrotek di Orbetello e giovedì 12 settembre a Grosseto.