Donne, diritti e informazione. Giornalisti e avvocati insieme

La Fondazione Giornalisti della Toscana lancia un ciclo di incontri dal titolo "Donne e informazione: se il giornalismo cambia lo sguardo" con crediti formativi per giornalisti, dedicati a esplorare l’approccio di genere nel giornalismo e nella comunicazione.

"Viviamo in un momento storico – dice Giampaolo Marchini, presidente della Fondazione dei giornalisti della toscana e dell’Ordine – in cui è cruciale che l’informazione rifletta la complessità della società contemporanea, e ciò include l’importanza della prospettiva di genere nel giornalismo. Il ciclo di incontri ‘Donne e Informazione’ rappresenta per noi una tappa fondamentale per promuovere un cambiamento culturale nella narrazione giornalistica".

Il primo incontro (organizzato dalla Fondazione Odg in collaborazione con Agi Toscana associazione avvocati giuslavoristi e con il patrocinio della Provincia di Grosseto) è in programma venerdì a Grosseto, nella sala Pegaso della Provincia (inizio alle 14.30, crediti formativi riconosciuti anche dall’Ordine degli avvocati) e avrà come tema "Donne e lavoro, il diritto e l’informazione".

Il corso (coordinato da Gianpaolo Schembri, consigliere Agi Toscana, e Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione) sarà aperto da Giampaolo Marchini e Alessandro Failla (presidente Agi Toscana) e proseguirà con gli interventi di Silvia Volpi (vicepresidente Fonfazione Odg Toscana), Laura Parlanti (avvocata e consigliera di Pari opportunità della Provincia), Marco Tufo (avvocato e assegnista dell’Università di Siena) e Daniela Cantisani (avvocata, socia Agi e già legale della consigliera di Parità della Regione Toscana).