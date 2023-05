Aggredita a calci e pugni da un giovane, donna finisce in ospedale

Grosseto, 11 maggio 2023 – Un pugno in testa e un calcio. Vittima una donna di 45 anni che qualche giorno fa è stata aggredita nella zona di piazza Marconi. Una mattinata di ordinaria follia quella che si è trovata ad affrontare la grossetana: protagonista un ragazzo di origini straniere che si è scagliato contro la donna dopo una furiosa lite con alcuni connazionali. La donna è andata in Questura a sporgere denuncia.

La 45enne era con la figlia di 15 anni e la madre ed era andata al supermercato che si trova proprio accanto alla stazione ferroviaria. Quando è uscita nel parcheggio lo straniero, che gesticolava e urlava, l’ha inseguita e ha iniziato ad inveire. La donna e la nipote sono entrate in auto e la donna è rimasta fuori. Il ragazzo ha iniziato a spintonarla e, una volta raggiunta, l’ha colpita alla testa con un pugno. Fortuna ha voluto che ci fossero alcune persone sotto la pensilina dei pullman, che sono intervenute quando la donna ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Il ragazzo si è quindi allontanato e la donna, ferita, ha chiamato il 113 per chiedere aiuto. Gli altri stranieri con cui aveva discusso poco prima lo hanno accerchiato per farlo smettere. Ma l’aggressione non era finita. Una volta arrivata la Polizia il ragazzo, brandendo una bottiglia di Whisky, si è di nuovo diretto verso la donna. C’è voluto l’intervento degli agenti per riportare la calma.

La donna è andata al Pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con 5 giorni di prognosi. Quindi ha sporto denuncia: il ragazzo oltre ad averla picchiata, la voleva colpire anche con la bottiglia. La Polizia ha iniziato le indagini e ha già acquisito le telecamere della videosorveglianza della zona.

In piazza Marconi infatti ci sono molte telecamere e sembra che tutta la scena sia stata ripresa. Una situazione grave, da capire anche cosa possa essere scattato nella testa dello straniero per aggredire una donna a calci e pugni.