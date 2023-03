Muore dopo una grave malattia, la famiglia dona duemila euro al reparto che l’ha seguita

Reparto (foto Ansa)

Grosseto, 17 marzo 2023 - Sono tanti i modi in cui si tenta di colmare il vuoto lasciato da una persona cara che non c'è più. La famiglia della signora Anna ha scelto di fare una donazione al reparto che l'ha seguita nella malattia finchè è stato possibile. La signora Anna era una persona molto conosciuta, soprattutto a Marina di Grosseto, dopo alcuni accertamenti le è stata diagnosticata una grave patologia.

La figlia insieme alla sorella e al padre, dopo la scomparsa della madre, ha voluto ricordarla con un grande atto di generosità donando circa 2000 euro alla Nefrologia dell'ospedale Misericordia di Grosseto, diretta dal dottor Giovanni Giuntini. ''Mamma sarebbe stata contenta, questa donazione è come se l'avesse fatta lei - spiega la figlia Maica -. In Nefrologia abbiamo trovato un'umanità incredibile. Sono un'infermiera e ho potuto constatare di persona la professionalità e la gentilezza con cui tutto il personale ha accudito mia madre. Un ringraziamento particolare al dottor Giuntini, alle dottoresse Bernabini ed Esposito, alla coordinatrice infermieristica Elena e agli infermieri Pina, Carmela, Mariano, Beppe, Alessandro e tutto il personale che ha fatto il massimo per starle vicino. La cifra donata è il risultato del contributo spontaneo di amici, compaesani, miei colleghi di lavoro e quelli di mia sorella, che ringrazio sentitamente per la solidarietà dimostrata. E' un piccolo gesto che spero possa essere di aiuto all'acquisto di qualche strumentazione utile in Nefrologia''. ''Ringrazio tutta la famiglia della paziente, che in un momento di profondo dolore per la perdita di una madre e di una moglie, ha saputo pensare agli altri pazienti, lo trovo un segno di grande altruismo - dichiara Giuntini - Il contributo donato è di grande importanza perchè viene dalla generosità di tante persone in ricordo della signora Anna a cui noi tutti ci uniamo, lo impiegheremo per migliorare l'assistenza ai nostri pazienti''.