Don Maurizio "Se aiutasse la parrocchia..."

Se già di per sé vincere alla lotteria non è una cosa che passa inosservata, figuriamoci vincerla in una piccola realtà come Braccagni, non abituato a certe notizie. Infatti quanto successo non è sfuggito a nessuno. Da giovedì sera in paese si sta vivendo un’atmosfera nuova e curiosa. I vari paesani chiacchierano della vicenda, sperando di sapere qualcosa di più. Ma oltre a loro, anche don Maurizio Marta, parroco di Braccagni, ha espresso un parere sulla vicenda. "Si tratta senz’altro di una piacevole sorpresa – dice don Maurizio –. Non si tratta di una situazione abituale per un paese come questo. Succede raramente. Poi parliamo di una cifra notevole, sono tanti soldi. Inoltre, conosco bene il bar Interno 44. Mi capita spesso di andarci a prendere un caffè. I proprietari sono dei bravi ragazzi e sono contento per loro. Immagino anche tutti i paesani siano entusiasti. Non so chi possa essere stato. Giustamente non credo che si saprà mai pubblicamente perché si tratta di una situazione delicata"

Vista anche la situazione, il parroco della chiesa San Guglielmo d’Aquitania ne approfitta per lanciare un appello: "Dovesse trattarsi di qualcuno del paese, spero si ricordi di noi. La parrocchia non naviga in buonissime acque e anche un piccolo contributo sarebbe fondamentale. Abbiamo in corso dei lavori di ristrutturazione difficili da sostenere. È importante sempre aiutare il prossimo."