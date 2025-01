Domani il ricordo della tragedia

ISOLA DEL GIGLIO

Domani la commemorazione delle vittime del naufragio della Costa Concordia. L’amministrazione dell’Isola del Giglio organizza il consueto momento di commozione verso coloro che persero la vita in quella tragica notte di 13 anni fa. Il vicesindaco Guido Cossu annuncia così gli eventi che si terranno sull’isola e sul molo di Giglio Porto. "È importante ricordare ciò di cui siamo stati testimoni – dice Cossu –, pertanto anche quest’anno commemoreremo, in forma più intima, il 13 gennaio 2012". . Nello spirito di sobrietà, auspicato unanimemente, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno chiesto al parroco di Giglio Porto di celebrare, alle 12, una santa messa, mentre alle 21,30 la consueta fiaccolata partirà dalla chiesa, per raggiungere la targa commemorativa sul molo rosso.