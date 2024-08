Domani è in programma il Palio marinaro, rinviato domenica per maltempo

Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del nubifragio che si è abbattuto su Castiglione della Pescaia a ridosso del via, domani è stata riprogrammata la 68^ edizione del Palio marinaro, dipinto da Anna Pucci (nella foto). Lo sparo di partenza alle 19 di fronte al Faro rosso, in mare. La sfida è fra le imbarcazioni dei rioni: Piazza, Ponte Giorgini, Marina, Castello e Portaccia. In caso di successo la Piazza centrerebbe un clamoroso triplete, dopo le vittorie del palio dei giovani e delle donne.