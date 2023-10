Domanda Naspi per gli stagionali a Grosseto: postazione informativa

La Fisascat Cisl è presente oggi con una postazione informativa all’interno del centro commerciale Maremà, durante gli orari di apertura. Sarà possibile ricevere informazioni su come fare domanda di Naspi per i lavoratori stagionali, sulle misure di sostegno ai lavoratori da parte dell’Ente bilaterale del turismo, sul rimborso di libri scolastici e, chiaramente, su tutte le attività che la Fisascat porta avanti quotidianamente. "In un momento di difficoltà per le famiglie – spiegano Simone Gobbi, segretario generale Fisascat Cisl Grosseto e Sara Tosi – abbiamo pensato di dare grande risalto a tutti quei bonus e rimborsi che gli enti bilaterali erogano a favore dei lavoratori. Queste misure, purtroppo, sono ancora poco conosciute e sfruttate. Abbiamo scelto il Maremà perché ogni giorno lavorano nel centro commerciale quasi 300 lavoratrici e lavoratori impiegati nei settori che rappresentiamo e penso che questo sia il modo più diretto per avvicinare il sindacato al luogo di lavoro. Il mondo del lavoro sta attraversando una grande trasformazione e dobbiamo da una parte accelerare la digitalizzazione dei nostri servizi ma dall’altra non dobbiamo mai dimenticare di uscire dalle sedi e parlare direttamente con le persone. Da quando abbiamo allestito la postazione, abbiamo avuto una buona affluenza di cittadini interessati a ricevere informazioni". Il sostegno al reddito unico in Italia è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del commercio, del turismo e dei servizi, e permette a ogni lavoratore di richiedere fino a tre contributi entro e non oltre il 15 gennaio 2024. I rimborsi saranno approvati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Sono contributi per libri scolastici, per spese veterinarie, per borse di studio, per congedi parentali, per malattie oncologiche, per spese sostenute per asilo nido, per nascita e per campi estivi comunali. Sarà possibile anche firmare a favore della proposta di legge di iniziativa popolare "Partecipazione al lavoro", promossa proprio dall’organizzazione sindacale.