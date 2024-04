Docufilm "L’avamposto" domani in esclusiva all’ Aurelia Antica

Domani all’Aurelia Antica Multisala sarà in programmazione, esclusiva, il docufilm "L’avamposto", l’opera del regista Edoardo Morabito presentata alle "Giornate degli autori" della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e premiata come miglior documentario al Festival del cinema italiano di Madrid. L’appuntamento è per le 21 di domani. Sarà presente in sala il regista Edoardo Morabito. La vendita dei biglietti è aperta, online su www.aureliaanticamultisala.it o al botteghino del cinema.