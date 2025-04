Disturbi dell’alimentazione. Evento all’ex Fonderia: "Fenomeno in crescita"

FOLLONICA

L’Associazione Progetto Follonica, in collaborazione con l’Associazione Animenta e il Comune di Follonica, terrà mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 presso il Teatro Fonderia Leopolda, l’evento ’AlimenTIAMO il cambiamento’. Si tratta di un evento di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare al quale parteciperanno personalità del campo medico ed esponenti del Terzo Settore. Un’opportunità per gli studenti e la cittadinanza di acquisire le informazioni attinenti al problema dei Disturbi del comportamento alimentare.

"I numeri degli ultimi anni registrati sui disturbi del comportamento alimentare sono molto preoccupanti – afferma l’assessore alle Politiche culturali, educative e giovanili Stefania Turini - e coinvolgono una popolazione sempre più giovane, che necessita di supporto e informazione. Ebbene, per questo è indispensabile e determinante l’aiuto degli esperti del settore, lasciando da parte gli approcci fai da te o le figure non qualificate in cui purtroppo troppo spesso pericolosamente ci imbattiamo. Questo perché – continua Turini - ricevere le giuste informazioni dai professionisti, anche tramite iniziative come questa, può essere di grande aiuto".