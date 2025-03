Disturbi alimentari: "Dobbiamo aiutare i giovani che soffrono"

GROSSETO Anche quest’anno, sono numerose le iniziative della Asl Toscana Sud Est in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura. I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento, anche in relazione agli effetti della pandemia. Questi disturbi, caratterizzati principalmente da anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti.

Maggiormente interessati risultano i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile. I dati mostrano inoltre un preoccupante aumento dei casi con età di esordio sintomatologico estremamente precoce. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie che richiedono interventi tempestivi e multiprofessionali, come definito dalle linee di indirizzo nazionali. Il Fiocchetto Lilla è pertanto il simbolo di tutte le persone che hanno lottato e lottano contro questi disturbi per dimostrare che con interventi tempestivi e appropriati si può guarire. Per l’occasione i professionisti e le professioniste della Rete clinica aziendale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna), coordinata dalla dottoressa Valentina Bruchi, hanno organizzato degli eventi anche in provincia di Grosseto. "La Giornata del Fiocchetto Lilla rappresenta tutte le persone che lottano contro i disturbi alimentari e il loro sentirsi spaventate, – afferma Bruchi. - Il 15 marzo è importante portare il nostro contributo per costruire insieme una coscienza collettiva". In provincia, a Castiglione della Pescaia, sabato dalle 15 alle 18, alla residenza Casa Mora l’iniziativa ’Come la fenice rinasce dalle sue ceneri’ mentre mercoledì e giovedì le classi terze dell’Istituto Fossombroni parteciperanno a ’Social media e immagine corporea’.