"Distributore d’acqua funziona male"

Il distributore dell’acqua di Albinia funziona poco e male, va battuta con forza ogni volta per cercare di farla entrare in in funzione". A denunciare la situazione una residente, che ha telefonato al numero verde di servizio trovato sopra il distributore automatico e gratuito di acqua minerale chiedendo spiegazioni. Ma la risposta è stata negativa "dal momento che "l’Amministrazione comunale non ha provveduto a rinnovare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di questi distributori di acqua posizionati in tutto il territorio comunale da Ansedonia a Talamone".

La residente si appella al Comune per un pronto ripristino del contratto e per mettere in funzione tutte le macchinette dell’acqua entro il periodo pasquale, da sempre turisticamente molto impotante per tutto il comprensorio.

Michele Casalini