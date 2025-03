Discesa a mare alle Cannelle, ordinanza per la messa in sicurezza

MONTE ARGENTARIO

Un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza della discesa a mare della spiaggia Le Cannelle. La bomba d’acqua caduta tra il 23 e il 24 ottobre all’Argentario aveva provocato danni a strade, fossi e argini nel territorio, tra cui l’esondazione del ruscello a valle del fosso San Mamigliano, con gravi danni alla discesa al mare alla spiaggia delle Cannelle. Erano stati segnalati dal Nuovo Consorzio Sud e dal condominio residence Le Cannelle danni strutturali e pericoli per la discesa al mare e l’accesso pubblico alla spiaggia. Dal sopralluogo effettuato dai tecnici del Genio Civile Toscana Sud, assieme a quelli del Comune, era stata rilevata la presenza di strutture realizzate all’interno dell’alveo del corso d’acqua, sul ciglio di sponda e nelle pertinenze idrauliche di un muro di contenimento del parcheggio riservato ai soci, scale che scendono all’interno dell’alveo, piantagioni, ponte sulla strada asfaltata, attraversamenti per l’accesso ad abitazioni, muri, strutture, edifici e strade, recinzioni, palizzate.

I gravi danni provocati dall’alluvione hanno visto infatti la distruzione degli argini del ruscello creando una voragine sui terreni adiacenti, l’interruzione della strada per l’accesso al mare e l’invasione dei detriti sull’arenile delle Cannelle. Necessario quindi intervenire in tempi rapidi per rimuovere il materiale franoso e mettere in sicurezza l’area colpita dall’alluvione. Per questo il Comune ha emesso un’ordinanza nei confronti del Nuovo Consorzio Argentario Sud, del condominio residence Le Cannelle e dell’Isola Verde srl per l’immediata adozione di ogni misura per eliminare situazioni di pericolo, danno e incolumità delle persone, con l’esecuzione di interventi di rimozione del materiale e dei detriti e la messa in sicurezza della strada di accesso e discesa al mare. In particolare la rimozione dei detriti e pulizia dell’area che interessa l’alveo del fosso o le pertinenze idrauliche, preventivamente autorizzate dalla Regione Toscana e del Genio Civile Toscana Sud. L’intervento dovrà essere limitato alla rimozione del materiale di natura antropica che costituisce impedimento al regolare deflusso delle acque, senza modifica o riduzione della sezione idraulica.

Andrea Capitani