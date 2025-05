Discarica abusiva, scarti edili e plastica: due denunciati

Roccastrada (Grosseto), 31 maggio 2025 – Il nucleo dei Carabinieri forestali di Roccastrada hanno scoperto un importante sito dove venivano smaltiti illecitamente rifiuti speciali e pericolosi.

Rifiuti che provenivano da un cantiere edile della zona. Nel corso di controlli mirati sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti da attività produttive, i militari hanno individuato un terreno industriale adibito all’abbandono non autorizzato di scarti di lavorazione, che avrebbero dovuto invece essere smaltiti da ditte autorizzate e in discariche come prevede la legge.

L’impresa, impegnata in lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico nell’ambito del ’bonus 110%’, aveva organizzato una procedura irregolare per la gestione dei rifiuti: solo una piccola parte veniva conferita a una ditta autorizzata, mentre il resto veniva scaricato illegalmente in un’area che si trova nella zona industriale di Roccastrada. Il sistema illecito consentiva così un ingente risparmio sui costi di smaltimento, a danno dell’ambiente e del decoro pubblico.

Durante l’ispezione, i Carabinieri forestatrovato rifiuti speciali tra cui materiali di demolizione edile, scarti di cappotto termico, pannelli isolanti per copertura, imballaggi in plastica, cartone, legno e secchi di pittura da esterni. Le indagini hanno permesso di risalire al cantiere di provenienza dei materiali, dove erano in corso lavori di posa di cappotto termico, isolamento e installazione di pannelli fotovoltaici.

Sia il responsabile dell’impresa che il capo cantiere sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere, tra l’altro, dell’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Si tratta della terza discarica scoperta dai militari in pochi giorni: le altre due erano state individuate nella boscaglia in due zone distinte della provincia di Grosseto.