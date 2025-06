La Festa della Repubblica. Consegna di undici onorificenze

La città si prepara a celebrare il 79° anniversario della fondazione della Repubblica e domani si inizierà alle 9.30 con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, nel Parco della Rimembranza. Alle 10.30, in piazza Rosselli, la cerimonia dell’alzabandiera e lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire la consegna da parte del prefetto Paola Berardino delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana assegnate a undici cittadini distintisi per meriti lavorativi, impegno sociale o servizio nelle carriere civili e militari. Tra gli insigniti figura Franca Caporali, a lei sarà conferito il titolo di Commendatore. Infermiera volontaria della Croce Rossa, Caporali e già decorata con la Medaglia Florence Nightingale, la più alta onorificenza internazionale per un infermiere. Riceveranno invece il titolo di Cavaliere: Michele Azzi, Luogotenente della Guardia di finanza in servizio a Grosseto; Vincenzo Conetta, Tenente colonnello della Guardia di finanza, già in servizio a Grosseto; Pasquale Crispino, ingegnere e funzionario tecnico dei Vigili del fuoco di Grosseto; Roberto Forlani, Colonnello dell’Esercito, già comandante del Reggimento Savoia Cavalleria; Federico Guidoni, presidente e amministratore delegato del Gruppo Korian Italia; Filippo Monti, Generale di Brigata aerea, già comandante del 4° Stormo; Lucia Napolitano, funzionaria del ministero dell’Interno in servizio nella Prefettura di Grosseto; Valeria Piccini, chef due stelle Michelin del ristorante "Caino" di Montemerano; Alberto Piccirilli, Maresciallo maggiore e comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto Santo Stefano; Giorgio Piscioneri, Tenente colonnello dei Carabinieri in servizio a Grosseto.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza, il Comune per la giornata di domani ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 7 alle 13 sarà vietato il transito e la sosta in piazza Fratelli Rosselli. Nello stesso orario, saranno chiuse al traffico via Fallaci (nel tratto da via Porciatti a piazza Rosselli), via Oberdan (tra via Buozzi e piazza Rosselli) e via Matteotti (tra via Rattazzi e piazza Rosselli). Dalle 6 alle 15 sarà vietata la sosta in via Roma, lato sinistro (tra piazza Rosselli e via Chiesa), con soppressione temporanea degli stalli per moto e ciclomotori. Infine Dalle 8 alle 10 sarà vietata la sosta in via Saffi, lato sinistro secondo il senso di marcia, nel tratto adiacente al Parco della Rimembranza, per lo svolgimento della cerimonia al Monumento ai Caduti.