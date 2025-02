Discarica a Seggiano. Due denunce

Non bastano le telecamere e i controlli sempre più assidui e sistematici delle forze dell’ordine. Gli abbandoni dei rifiuti sono in aumento. Così come le persone che pensano di aggirare la legge. In questi giorni, infatti, nonostante l’intensificazione dei controlli dei Carabinieri Forestale di Grosseto sugli smaltimenti abusivi di rifiuti speciali nelle aree rurali, a Seggiano è stata scoperta una discarica non autorizzata proprio in una zona boschiva del Monte Amiata. Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestale di Castel del Piano coadiuvati dal Nucleo Forestale di Santa Fiora hanno infatti portato alla luce, ai margini di un bosco, un terreno agricolo dell’estensione di circa 200 metri quadri utilizzato regolarmente come sito di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi. Sul posto sono stati sequestrati gli scarti tipici di una impresa idraulica: climatizzatori, caldaie, elettrodomestici oltre a 115 bombole del gas vuote che deturpavano una radura ai margini del bosco ed erano fonte di potenziale inquinamento. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato due persone che sono state ritenute responsabili di quello scempio, ovvero il titolare dell’impresa idraulica e il proprietario del terreno che si erano accordati per utilizzare l’area come sito di smaltimento illecito di rifiuti. Ci vorranno mesi per ripulire tutti quei rottami, potenzialmente anche molto pericolosi per la salute. Il responsabile che è stato denunciato dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ricostituendo le migliori condizioni paesaggistiche oltre che ambientali.