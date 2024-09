Follonica dopo il diluvio: divieto di balneazione e lavori di ripristino lungo l’arenile

Follonica (Grosseto), 10 settembre 2024 – Il diluvio che si è abbattuto domenica sera su Follonica ha causato l’allagamento di alcuni sottopassi della città oltre a creare problematiche sugli arenili. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha illustrato i danni subìti e alcune interventi futuri. “A distanza di tre mesi dall’inizio del mandato – dice – ci siamo trovati a fare i conti con l’emergenza maltempo, problema globale che da anni si fa sentire anche a Follonica. Grazie alle manutenzioni straordinarie effettuate proprio nei giorni scorsi, abbiamo garantito che il sottopassaggio di via Isole Eolie non fosse mai chiuso durante le ore di pioggia e che quello di via Leopardi fosse interdetto alla viabilità in via precauzionale e solo per un breve tempo, appena 30 minuti. Tempistica strettamente necessaria per gli interventi indispensabili a evitarne una chiusura più lunga e per fare intervenire la Vab per la pulitura delle griglie”. Il maltempo causa da anni problematiche alla città di Follonica e su questo il sindaco Matteo Buoncristiani ha intenzione di lavorare “Si può migliorare? Certamente – continua – ma credo che come gestione della prima emergenza meteo il bilancio sia comunque positivo. Per il futuro stiamo già progettando opere necessarie alla corretta gestione delle acque meteoriche, per scongiurare una volta per tutte questo tipo di problemi. Non tutte le situazioni dei sottopassi sono uguali. Agiremo per gradi, andando a garantire dapprima il funzionamento di alcuni di essi per poi risolvere il problema nel suo complesso. Stiamo inoltre monitorando i disagi riscontrati in altre zone cittadine”. Il sindaco poi conclude ringraziando. “La gestione dell’emergenza – dice – è stata resa possibile da tutta la macchina della Protezione civile che si attiva in questi casi, con la Vab, i Vigili del fuoco, la Croce rossa e la Polizia municipale. Abbiamo inoltre messo in campo una serie di interventi sulle spiagge per fare in modo che tornino fruibili nel più breve tempo possibile”. Infatti oggi e domani sono previsti interventi di ripristino dell’arenile con mezzi meccanici da parte di Sei toscana. Le aree interessate vanno dal Piccolo Mondo ai bagni Ausonia, dall’hotel Eden all’Ultima Spiaggia e nella zona Pratoranieri via Eolie.

Infine il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione nell’area “Marina Lungomare Italia”, da ieri a fino a tutta la giornata di oggi. Il provvedimento ha natura temporanea e precauzionale. È possibile, infatti, che si siano riversati in mare detriti e materiali di vario genere che potrebbero aver reso le acque non salubri, e pertanto non idonee alla balneazione lungo la costa, precisamente, prospiciente l’area omogenea individuata. Nella giornata odierna, come detto, saranno poi eseguiti i lavori di ripristino del tratto di costa danneggiata dalla mareggiata, ed anche per questo è risultato necessario, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, vietare provvisoriamente la balneazione.