"Diamanti" nel Cinema teatro fino a lunedì. Ecco gli orari

Prosegue la programmazione del Cinema teatro di Castel del Piano. Da domani a lunedì è in programma "Diamanti", regia di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Elena Sofia Ricci, Paola Minaccioni, Kasia Smutniak, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Edoardo Purgatori e Carmine Recano. La proiezione è in programma alle 21.15 mentre nei giorni di sabato e domenica anche alle 17. È la storia di un regista che convoca le sue attrici preferite, con cui ha lavorato e che ha amato nella sua carriera, per fare un film sulle donne. Le osserva e si fa ispirare finché il suo immaginario le catapulta in un’altra epoca, un passato in cui il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, mentre gli uomini hanno ruoli marginali. In questo mondo, il cinema può essere raccontato dal punto di vista del costume, mentre realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi.