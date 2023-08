Di scena "Vademecum" Due giorni con il Festival degli "artisti" di strada

Oggi e domani torna "Vademecum", la due giorni di Festival delle arti di strada. Dieci le compagnie coinvolte, oltre 40 gli spettacoli, 60 i banchi dell’artigianato artistico.

Vademecum è organizzato dalla proloco con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo e la collaborazione delle associazioni e delle attività locali. Quest’anno l’evento diventa "Plastic Free" con un impegno maggiore verso la sostenibilità ambientale. Nella mappa sono segnalate le casette dell’acqua e la fontanella pubblica per riempire le borracce.

Si parte oggi: alle 20.30 alla chiesa, arriva Giulivo Clown in Giulivo Baloon Show; alle 21.30 "I 4 elementi" presentano "A ruota libera"; alle 22 di nuovo Giulivo Clown in Giulivo Baloon Show e alle 22.45 "I 4 elementi" presentano "A ruota libera". Al forno: dalle 18 alle 20.30 I Chicchi d’Uva in Tempore Ludos; dalle 18 alle 20.30 The Circus Gang in Laboratorio Piccolo Circo. Alle 21 The Circus Gang in Trip Kaboon; alle 22.45 Francesco Pellitteri Il Mangiafuoco.

Alle 22.30 The Circus Gang in Trip Kaboon; alle 23.15 Francesco Pellitteri Il Mangiafuoco. Al Poggiarello: alle 21 Andrea Vanni in Super! Super! Super! E alle 21.45 il Teatrino di Puck nella Grande Varietà. Alle 22.30 Andrea Vanni in Super! Super! Super! E alle 23 e 15 il Teatrino di Puck. Ai Ferri: alle 21 e alle 22 doppio spettacolo di Thomas Goodman in Belle strabelle. Spettacoli itineranti: Zastava orchestra; I chicchi d’uva com la Parata Lollipop-Pinocchio-Cugini Boiler; The Circus Gang con i Trampolieri e le Bestie di Bacco.