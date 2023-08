di scena la sagra del pollo

In arrivo l’ultimo weekend della Sagra del Pollo di San Quirico di Sorano. L’evento che quest’anno ha spento ben 61 candeline, rappresenta una delle sagre più storiche di tutta la Maremma. Principe del piatto è il pollo, ma allo stesso tempo ai tavoli della sagra è possibile degustare piatti della cucina toscana. Oltre al cibo, l’evento offre serate musicali. Questa sera alle 21 si esibiranno "De Caunt Bend" e domani, sempre alle 21, Chiara Ziniali in concerto per Alessandro Masini (comico, mago e prestigiatore). Domenica gli stand a La Rotonda, saranno aperti a pranzo e a cena, la sagrà si chiuderà con una tombola (19.30), di 1500 euro. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30, nella giornata di domenica anche a pranzo, dalle 12.