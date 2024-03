Di scena il concerto del "Duo Degas"

Nuovo appuntamento con i concerti di Fondazione Grosseto Cultura. All’auditorium dell’Istituto musicale Palmiero Giannetti, in via Bulgaria 21 a Grosseto, è in programma oggi alle 17 il concerto di pianoforte a quattro mani del ‘Duo Degas’ (nella foto) formato da Gala Chistiakova e Diego Benocci. Il duo pianistico Gala Chistiakova e Diego Benocci si è formato nel 2014 a Imola. Il duo ha un vasto repertorio e ha tenuto numerosi concerti in Europa e Asia, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica. Hanno collaborato come duo con orchestre sinfoniche e da camera e recentemente si sono esibiti al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, alla Weston Recital Hall di Oxford, Madeira Piano Fest in Portogallo e un concerto straordinario per Armani a Londra. Il loro primo cd con musiche di Tchaikovsky è stato pubblicato nel 2021 dall’etichetta italiana OnClassical. Il programma del concerto: E.Satie, Parade - Ballet Réaliste: I. Choral, II. Prelude du rideau rouge, III. Prestidigitateur chiNois, IV. Petie fille americaine, V. Ragtime du paquebot, VI. Acrobates, VII. Suite au preludedu rideau rouge; S.V.Rachmaninov: 6 Morceaux op. 11 – Barcarolle – Scherzo – The me russe – Valse – Romance – Glory (Slava), le ouverture de "La Gazza ladra" e "Il Barbiere di Siviglia".