Deve scontare due anni ma è al parco: arrestato

Durante i servizi di controllo del territorio effettuati dalle Volanti nella zona di Roselle, gli agenti della Questura di Grosseto hanno arrestato un cittadino straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che però era gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Grosseto. In particolare, durante gli ordinari controlli effettuati dalla volante, i poliziotti hanno notato l’uomo seduto in un parco. A quel punto hanno proceduto al controllo sulle regolarità del permesso di soggiorno. Dai normali controlli, tuttavia, è emerso l’ordine di carcerazione a due anni di reclusione. L’uomo, con numerosi precedenti penali, era stato infatti condannato per un cumulo di pene per numerosi reati tra cui ricettazione, frode informativa e maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle Volanti, quindi, lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Grosseto in via Saffi. Proseguiranno comunque anche nei prossimi giorni i controlli delle forze dell’ordine grossetane nelle zone considerate più "sensibili" e che in questo ultimo periodo hanno registrato la maggior parte di azioni delittuose. Gli agenti proseguiranno nel pattugliamento continuo, anche di notte, cercando di rendere più sicure tutte le parti della città.