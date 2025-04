Derby di Serie D femminile: Pallavolo Grosseto sfida Invicta al PalaAzzurri

Venticinquesima e penultima giornata di serie D femminile di volley che presenta il derby cittadino del girone tra Pallavolo Grosseto e Invicta. Stasera alle 21 al PalaAzzurri la Pallavolo Grosseto Luca Consani ospita l’Invicta.

Sfida nella sfida, soprattutto per le ospiti, visto come la formazione di coach Rossano Rossi, ultima e retrocessa da tempo, non ha più nulla da chiedere al campionato avendo raccolto un punto in ventiquattro partite. L’Invicta allenata da Stefano Spina (foto) e Andrea Chiappelli invece è fortemente proiettava verso i playoff, avendo ottenuto finora 56 punti, essendo seconda in classifica.

Due formazioni che hanno grandi differenza, ma che sono unite dal fatto di essere comunque molto giovani. Il pronostico è tutto dalla parte dell’Invicta che vuole prepararsi al meglio ai playoff, mentre le giovani under 16 della Pallavolo Grosseto vorranno comunque salutare il proprio pubblico con una prestazione confortante prima dell’ultima giornata di campionato.

Si gioca per due obiettivi quindi, per la classifica dell’Invicta e per cercare di chiudere al meglio la Pallavolo Grosseto.