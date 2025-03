Demolizione ex Sitoco, cittadini in piazza: "Vogliamo rassicurazioni"

I cittadini chiedono sicurezza per le demolizioni alla ex Sitoco a Orbetello Scalo. Interviene anche la segreteria di zona della Cisl. Vanno risolti i problemi delle polveri sottili e dello smaltimento dell’amianto. L’area ex idustriale va prima bonificata e poi recuperata alle attività produttive, chiede per la Cisl la segretaria di zona Gilda Schibeci. Una cinquantina di cittadini hanno preso parte, in piazza della Stazione Ferroviaria ad Orbetello Scalo, alla manifestazione spontanea. " Come Cisl – spiega per la segreteria del sindacato – Gilda Schibeci siamo intervenuti all’iniziativa e abbiamo chiesto che, per quanto attiene la demolizione di alcune strutture della ex fabbrica di concimi chimici ex Fertilgesti, ( presenti sostanze tossiche ed amianto), l’ Azienda proprietaria rispetti tutte le norme e procedure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini. Concetto ribadito in un documento allo stesso sindaco, Andrea Casamenti, che ha specificato che "il Comune e la Giunta hanno attivato e richiesto tutte le procedure previste e che la asl effettui i dovuti controlli".