Dem critici con la giunta: "Meno parole, più fatti"

Attacco del Partito Democratico diretto al sindaco Arturo Cerulli. Il gruppo dem di Monte Argentario si scaglia contro il primo cittadino soprattutto riguardo la ex Cirio e l’ex Aeronautica.

"Il Pd è un partito particolarmente attento al sociale, lo è per dna – dicono dal circolo guidato dal segretario Guido Dubbiosi –. Non possiamo, quindi, farci scappare la possibilità di assistere il nostro caro sindaco che, come un disco rotto, ripete sempre che per qualsiasi cosa sia colpa del Pd. Ha problemi con la giunta? È colpa del Pd. I super manager scappano? È colpa del Pd. E, così facendo, spera di giustificare il raffazzonato intervento sulla ex Cirio, forse ascoltando qualche dirigente o qualche ex dirigente ed estraendo a sorte il consiglio da seguire. Ma l’errore è tutto suo, non c’è alibi che tenga. Sull’ex Aeronautica, dopo aver tentato di rifilarci la trappola nel 2018 accollandoci la bonifica dell’area, fortunatamente la successiva giunta aggiustò il tiro. Siamo sicuri che l’assegnazione dei locali secondo un bando che fu sia legittima? A volte il sindaco sembra avere l’ansia da prestazione per dimostrare muscolarmente che può tutto, che è sopra la legge e sopra il buonsenso. Certo, ci risponderà che lui può perché una parte del Pd di chissà dove lo sostiene, evidentemente l’avranno preso a cuore anche altri oltre a noi".

Il gruppo dem incalza anche su altri macro temi del territorio. "Il sindaco non può continuare a prenderci in giro – sottolineano dal Pd –, deve dare risposte serie alle persone. Quando effettuerà i lavori di messa in sicurezza dei locali dell’ex Aeronautica? Quando bonificherà i locali che ha già temporaneamente concesso? Se durante le passeggiate a Porto Ercole, sognando di privatizzare tutta l’area, passasse davanti all’ex scuola elementare, si ricordi anche di quella struttura: non necessita neanche di concessioni demaniali".