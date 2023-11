"Dall’archivio agli archivi". Appuntamento al Magma

È possibile seguire anche in diretta streaming sul sito www.bibliotechedimaremma.it il convegno "Dall’archivio agli archivi", in programma oggi dalle 10 alle 17.30. L’evento, promosso dalla Rete Grobac, delle Biblioteche e degli archivi di Maremma e organizzato dal Comune di Follonica, centro di coordinamento per gli archivi provinciali, con la consulenza scientifica dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec), si terrà al Museo Magma di Follonica e vedrà la partecipazione di numerosi esperti, che contribuiranno a fornire ai partecipanti una formazione di base per la gestione dei propri archivi e dare vita un’occasione di scambio e confronto. Dalle 10 alle 13, quindi, sono previsti saluti istituzionali dei rappresentanti di Regone, di Emiliano Rabazzi, presidente di Grobac, e Barbara Catalani, assessora alla Cultura, "Introduzione al concetto di archivio" a cura di Leonardo Mineo; "L’archivio comunale: osservazione, gestione, consultabilità" a cura di Eloisa Azzaro, direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto.