Dalla Regione fondi per l’incubatoio ittico di Santa Fiora Arcidosso

La Regione rafforza il suo impegno nella tutela dei corsi d’acqua e della fauna ittica con un nuovo importante investimento. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato uno schema di accordo con il Comune di Santa Fiora per la gestione dell’incubatoio ittico di Santa Fiora-Arcidosso. Grazie a questa intesa, saranno destinati 60mila euro al Comune di Santa Fiora, suddivisi in due tranche da 30mila euro ciascuna, nel 2026 e nel 2027. Questi fondi serviranno a sostenere la gestione della struttura, che svolge un ruolo fondamentale nel ripopolamento dei corsi d’acqua della zona, producendo ceppi autoctoni di trota mediterranea.

"Un accordo funzionale – dice Saccardi – a portare avanti un’attività fondamentale per l’incubatoio di Santa Fiora, uno dei pochi in Italia in grado di fornire materiale per la semina nei fiumi. Questo finanziamento rappresenta l’ultimo tassello di un percorso iniziato molti anni fa, con la selezione del ceppo autoctono. Grazie all’incubatoio di Santa Fiora, possiamo ripopolare tutte le acque della provincia di Grosseto e del Monte Amiata, contribuendo alla tutela di un patrimonio naturale prezioso".

Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di conservazione e valorizzazione della biodiversità fluviale, volto a garantire un futuro sostenibile alle specie autoctone e a rafforzare la biodiversità delle acque toscane.