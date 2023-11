Dalla piazza alla cena: il Monumento ha festeggiato la vittoria

La contrada del Monumento ha festeggiato la vittoria conquistata, lo scorso 8 settembre sulla terra di piazza Garibaldi. I protagonisti dell’ultimo Palio sono stati presenti anche alla cena della vittoria, due su tutti: il cavallo Uan King e il fantino Dino Pes, detto Velluto.

Circa 300 i contradaioli che hanno partecipato all’evento, tutti hanno sfoggiato il fazzoletto di contrada come è prassi in queste occasioni. Il fantino Velluto che ha riportato in casa Monumento il Palio dopo alcuni anni di assenza è stato accolto dai contradaioli con un gran boato ed è stato ospite del tavolo della dirigenza dove tra gli altri hanno seduto il capitano, Diego Pelosi e il priore Francesco Marchi. Presenti all’evento anche il sindaco Michele Bartalini e le autorità paesane. Il cavallo invece è arrivato nel pomeriggio, accompagnato da Samuele Sampieri per la "Merenda con Uan King" evento organizzato nella stalla di contrada e rivolto a tutti i bambini e in serata è ripartito per tornare nella propria stalla. Molti i contradaioli che lo hanno accolto e salutato.

Come accade in questi casi ad essere protagonisti sono stati i racconti sulla vittoria dello scorso 8 settembre, quindi commenti, emozioni e discorsi hanno fatto da cornice a una lunga serata. Così momenti di entusiasmo e felicità si sono alternati ad altri dove le parole della dirigenza hanno cercato di riassumere emozioni, sforzi e soddisfazioni degli ultimi mesi. Una cena bella, una festa coinvolgente anche se il recente lutto che ha colpito la comunità di Castel del Piano e anche la contrada Monumento ha affievolito l’atmosfera. La sala era stata allestita ad hoc, i colori rosso e blu hanno prevalso e a ricordare il l’ultimo palio vinto anche un emozionante video della vittoria, proiettato dopo l’ingresso della dirigenza. Soddisfatta la dirigenza per la buona riuscita della festa.

Nicola Ciuffoletti