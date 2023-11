"Dai Pescatori documentazione insufficiente"

"La richiesta da parte dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Orbetello alla Orbetello Pesca Lagunare circa il pagamento del canone variabile è un atto dovuto".

E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti (nella foto) che spiega: "Il canone variabile è escluso dalla previsione dell’articolo 14 della Convenzione e quindi non è oggetto del contenzioso in essere tra le parti relativo invece al Canone fisso e attualmente pendente di fronte alla Corte di Appello di Firenze". "L’Ufficio Patrimonio – dice Casamenti – il 9 settembre 2022 ha inviato alla Orbetello Pesca Lagunare la richiesta di adempimento che non ha avuto seguito e una diffida e messa in mora in data 12 giugno 2023. Di fronte a tale diffida, la Orbetello Pesca si è limitata a trasmettere con l’email del 16 agosto 2023 una documentazione ritenuta parziale dall’Ufficio patrimonio e non idonea per giustificare il mancato pagamento o, eventualmente, minore rispetto a quanto richiesto. A questo punto l’Ufficio patrimonio, in assenza di documentazione ritenuta esauriente, ha provveduto ad inviare l’ingiunzione di pagamento e la Orbetello Pesca ha presentato opposizione al Tribunale. Aldilà della sospensione o meno dell’esecutività provvisoria della ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale, la vera causa nel merito avrà iniziò a marzo 2024 con la prima udienza e il Tribunale dovrà decidere se la richiesta di pagamento del Comune è in tutto o in parte dovuta. Rigetto con forza l’illazione del presidente Piro che aveva sostenuto che l’ingiunzione di pagamento del canone variabile puntasse a mettere in difficoltà la Orbetello Pesca". Nei prossimi giorni il sindaco incontrerà una delegazione di dipendenti.

Michele Casalini