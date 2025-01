"Dai fontanelli 4,8 milioni di litri. Grandi risparmi per la collettività"

"Dal 2018 ad oggi nel comune di Orbetello il servizio di erogazione dell’acqua potabile conta circa 4,8 milioni di litri distribuiti e questo comporta un notevole risparmio per gli utenti e per l’ambiente". E’ quanto dice il consigliere delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi che fa il punto sul servizio e annuncia importanti novità, tra cui la prossima realizzazione di un fontanello anche a Polverosa.

"Per quanto riguarda i dati che abbiamo dal 2018 ad oggi rispetto alla mole di milioni di litri erogati sono state risparmiate, facendo una media prudenziale, oltre 4,8 milioni di bottiglie di plastica. Queste corrispondono a 33,6 milioni di litri di acqua risparmiata in quanto per la realizzazione di una bottiglia di plastica da un litro si consumano 7 litri di acqua. Sono stati inoltre consumati 480mila chilogrammi di anidride carbonica in meno, risparmiati oltre 770mila chilogrammi di petrolio e oltre 480mila euro di costi di smaltimento. Gli utenti hanno dunque risparmiato 860mila euro, traendo una media tra la differenza dei prezzi tra l’acqua acquistata al fontanello e quella acquistata nei negozi".

"Un notevole risparmio per tutti i cittadini e per l’ambiente – dice ancora il consigliere – in quanto, solo il dato riguardante l’anidride carbonica, 480mila chilogrammi di Co2 in meno, corrisponde a oltre 2.800 nuovi alberi".

Un servizio in fase di potenziamento con l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del fontanello dell’acqua potabile di Talamone. "Entro fine gennaio partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo fontanello di Talamone – dice – e, grazie a una collaborazione con Acquedotto del Fiora, ne realizzeremo uno anche a Polverosa".

Michele Casalini