Da oggi due giorni di sfida a Talamone. Campionato Italiano riservato ai disabili

Oggi e domani si svolgeranno a Talamone i Campionati di pesca sportiva in mare per diversamente abili, giunti nell’occasione alla loro 16^ edizione di cui, le ultime dodici si sono svolte in Maremma e le più recenti dieci proprio a Talamone con la collaborazione del Circolo Nautico Talamone. Il programma prevede l’inizio con la prova di canna da riva, alle 8 del mattino sul lato interno della diga foranea di Talamone. A seguire, alle 15, prenderà il via la prova di surf casting che si disputerà a Giannella. Infine domani mattina, con partenza dal molo centrale del porto di Talamone, si svolgerà la prova di pesca con canna da natante, una gara di bolentino che si svolgerà nelle acque antistanti la baia garibaldina, con le imbarcazioni di gara che saranno quelle del Circolo Nautico Talamone che il presidente Riccardo Paolini da anni mette a disposizione della Fipsas per questo tipo di iniziativa. I partecipanti saranno 28, provenienti da tutta Italia e saranno suddivisi in 10 concorrenti con la canna da riva, 7 per quella di surf casting, ed 11 con la canna da natante a cui andranno aggiunti una settantina di tutor diversi impegnati nelle operazioni di gara. L’organizzazione, sotto l’egida della Fipsas di Grosseto vedrà anche la collaborazione di Asd Diportisti Sportivi Talamone per la canna da riva, all’’Aps Etruria per il surf casting. "Speriamo che il meteo ci permetta una bella serie di gare di pesca per questi ragazzi che, ormai da anni, vengono con entusiasmo a Talamone – dice il fiduciario Giampaolo Ricci – al riguardo vorrei ringraziare l’Ufficio Demanio Comune di Orbetello per la collaborazione e anche il comando della Guardiacostiera dI Talamone e ifine la Fipo".

Sabino Zuppa