"Da bottiglia a bottiglia" Alla Coop si ricicla la plastica

Al supermercato Coop di Massa Marittima, parte il progetto di economia circolare "da bottiglia a bottiglia", ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne di nuove. E’ stato infatti installato l’eco compattatore Coripet e i soci Coop potranno conferire le bottiglie in Pet e ricevere punti per la spesa. I soci Coop con l’ausilio dell’app Coripet possono accedere alla macchina mangia plastica, inserire le bottiglie (che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile) e ottenere in cambio punti Coop. Ogni 100 bottiglie si ricevono 100 punti che vengono caricati direttamente sulla tessera del socio Coop e possono essere usati per fare la spesa, partecipare alle raccolte a premi e sostenere i progetti di solidarietà della Cooperativa. Il ruolo di Coripet è quanto mai attuale, perché la Direttiva SUP (Single Use Plastic), entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita delle bottigliette in Pet e, per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta, che di utilizzo dell’Rpet nella produzione di nuove bottiglie. La normativa Sup, dunque, riconosce sia la riciclabilità delle bottiglie Pet, sia la presenza di una intera filiera industriale già pronta ad avviarne al riciclo grandi quantità.