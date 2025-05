Cronisti in classe. Gli studenti reporter che stupiscono sempre

Il giornalismo entra in classe e gli studenti ne escono con un’esperienza che ha consentito loro di trasformarsi in cronisti veri. E ieri, nella sala Eden, gli studenti sono stati i meritati protagonisti della cerimonia finale del ’Campionato di giornalismo’ che ha tagliato il traguardo delle 23 edizioni. Il giornalismo è parte essenziale di questo viaggio personale e La Nazione sposa l’iniziativa "Cronisti in classe" da ben 23 anni. Aver la possibilità di mettere nero su bianco i propri pensieri, trattando i temi più attuali, dando voce a chi, senza un giornalista, non potrebbe avere.

Riconoscimenti speciali alla scuola ’Vico’ di Grosseto (terza posizione), alla ’Aldi’ di Manciano (seconda) e alla ’Da Vinci’ di Grosseto (sul podio più alto), con premi speciali alla ’Fermi’ di Capalbio, ’Don Milani’ di Orbetello, Marsiliana, ’Ungaretti’ di Grosseto, ’Gozzano’ di Roccastrada, ’Mazzini’ di Porto S.Stefano, ’Orsini’ di Castiglione, ’Bandi’ di Gavorrano, ’Galilei’ di Grosseto, ’Madonna delle Grazie’ di Grosseto, ’Fattori’ di Marina, ’Vannini’ di Castel del Piano, ’Don Breschi’ di Massa Marittima, ’Pascoli’ di Grosseto. Ad introdurre la giornata il caposervizio de La Nazione Luca Mantiglioni. "La nostra presenza si consolida con La Nazione e tutti voi – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli – nel vostro piccolo avete realizzato un sogno: scrivere su La Nazione. Vi consegnerò il Pegaso alato, simbolo di libertà che nasce dalla lotta partigiana". Tutti hanno sottolineato l’importanza di progetti formativi per i ragazzi, come quello de La Nazione. In rappresentanza degli sponsor che hanno aderito al progetto erano presenti Dino Cibecchini funzionario Banca Tema, per Conad Emanuele Errico e Michele Giovannetti, Carlo Cagnani per il Consorzio Bonifica, Roberto Baccheschi per Adf, Michele Agostini presidente giovani Cna, Lorenzo Tilli di 6 Toscana e Mauro Ciani segretario generale Confartigianato.

Maria Vittoria Gaviano