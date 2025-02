"Cronache dell’abisso" alla Palomar

Sarà presentato oggi alle 18.30 nella Libreria di Palomar di piazza Dante Alighieri, a Grosseto, il racconto "Cronache dell’abisso" di Alessandro Mori, con le illustrazioni di Claudio Madkime Chimenti ed edito da Effigi.

A condurre la presentazione, che sarà un dialogo a due voci tra il giovane autore, classe 2011, e l’illustratore sarà il giornalista Alfredo Faetti, direttore di Tv9. Sarà presente anche l’editore Mario Papalini.

"Cronache dell’abisso" è un racconto dalle tinte noir, che narra la vicenda di Lucas, inviato in fondo agli abissi insieme a tre colleghi per scoprire cosa è accaduto ad una precedente spedizione. Tra colpi di scena, momenti di tensione e indagine, Lucas scoprirà una sconvolgente verità che lo porterà ad interrogarsi sui limiti dell’uomo, sulla solitudine e sulla follia.

Ad arricchire il racconto le illustrazioni di Chimenti, artista e grafico pubblicitario attivo nel Grossetano e non solo.

Alessandro Mori è uno studente della scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" di Grosseto, appassionato di sport, letterature e fumetti. Dalla passione per la cultura giapponese e i manga è nato il suo interesse per l’illustrazione e da qui la collaborazione con Chimenti per il libro "Cronache dell’abisso".