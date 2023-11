Crolla un albero in via Porciatti. Sfiorata la tragedia in strada

Poteva essere una tragedia. E invece, fortunatamente, l’albero, un sicomoro, crollato improvvisamente in via Porciatti, ieri mattina intorno alle 9.30, non ha causato danni a cose o persone. Ha solo mandato in tilt il traffico che in quella zona è molto intenso. Poco distante, inoltre, c’è anche l’ingresso del liceo delle scienze umane "Rosmini". Sono state le forti raffiche di vento a far crollare l’albero sulla strada, danneggiando lievemente con i rami, un’auto che era parcheggiata proprio di fronte. Molte le persone che hanno assistito al crollo. "E’ stato un miracolo che non passasse nessuno – ha raccontato un’anziana –. Il traffico era intenso. Io sono passata di lì qualche secondo prima per andare all’edicola. Poi mi sono girata, ho sentito un frastuono, e l’albero era precipitato sulla strada". Alcuni passanti hanno fermato le auto, poi la Polizia municipale ha deviato il traffico. Una squadra dei vigili del fuoco comunque, in meno di dieci minuti, ha segato il grosso tronco e ha riaperto via Porciatti al traffico che nel frattempo si era congestionato bloccando via Oberdan.