Grosseto, 29 ottobre 2024 – Una donna di 77 anni in carrozzina è rimasta ferita in modo grave in seguito al crollo del montascale del cimitero di Buriano, frazione di Castiglione della Pescaia. La notizia è stata riportata dall’edizione online del “Tirreno”. Quasi arrivato al piano superiore, il montascale è tornato indietro uscendo dalle guide e facendo volare in aria la donna, rimasta gravemente ferita.

Sull’episodio indagano i carabinieri.