Croce Rossa, un’ambulanza per Giannutri anche nel periodo invernale. È in attesa a Porto Santo Stefano, nella sede della Croce Rossa della Costa d’Argento, un’ambulanza che sarà trasferita a Giannutri per il periodo invernale in sostituzione della precedente, così come previsto da un accordo con il Comune di Isola del Giglio per cui la Croce Rossa "ringrazia il sindaco Sergio Ortelli". Sono stati numerosi gli interventi di primo soccorso e supporto alla popolazione operati dalla Cri, Comitato Costa d’Argento, a Giannutri per tutto l’arco dell’anno in supporto alle richieste della centrale di emergenza sanitaria della Asl Sud Est, come riporta il portale Giglionews. La Croce Rossa sensibilizza inoltre alla donazione del sangue anche i cittadini dell’isola. Il comitato di Cri Costa d’Argento ha un proprio gruppo donatori del sangue, che aderisce alla centrale della Cri Regionale Toscana. Al comitato, che riunisce donatori dei sangue dei territori comunali di Monte Argentario, Isola del Giglio e Orbetello, collaborano vari referenti di zona. Per l’Isola del Giglio e Giannutri si tratta di Alberto Cassarini. Il gruppo donatori ha propri soci a Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio, Talamone, Orbetello, Capalbio e altre località della zona. Per donare sangue per la Cri, occorre recarsi alla sezione trasfusionale dell’ospedale civile di Orbetello. Sarà inoltre una giornata dedicata alle vaccinazioni quella in programma il prossimo sabato 18 novembre all’Isola del Giglio, su iniziativa dei due medici di Medicina Generale in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est e la Confraternita di Misericordia isolana. I cittadini che vorranno sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale oppure a quella anti-Covid o ad entrambe potranno prenotarsi entro il 7 novembre agli uffici della Misericordia in piazza Giuseppe Rum a Giglio Porto, oppure telefonare allo 05641836017.