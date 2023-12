Critiche sul controllo del territorio: "Sicurezza a rischio da tempo. Marini se ne acorge solo ora?"

Sull’Amiata c’è il problema sicurezza e non da ora. È questo in estrema sintesi quanto afferma Guendalina Amati, capogruppo di minoranza ad Arcidosso, consigliere provinciale ed esponente della direzione provinciale di Fratelli d’Italia.

"Lo stiamo denunciando da tanto – dice Amati – e ora a quanto pare sembrerebbe essersene accorto anche il sindaco di Arcidosso Marini".

Dopo i furti dei giorni scorsi Marini ha annunciato un tavolo con il prefetto, ma Amati dice: "Ricordo a Marini che da anni chiedo d’istituire un tavolo assieme al Comitato di Ordine e Sicurezza provinciale, così da mettere in atto tutte le azioni possibili a tutela dei cittadini e della loro incolumità". Fino ad ora però Amati non è stata ascoltata.

"Peccato che all’aumento degli agenti della Municipale non sia corrisposto un altrettanto aumento del controllo del territorio – prosegue l’esponente di Fdi –. Quasi regolarmente si registrano dai tre ai quattro furti o tentativi di furto al giorno, ed innumerevoli sono le infrazioni al codice della strada che non vengono talvolta sanzionate".

"Episodi così gravi, come quelli occorsi ad Arcidosso e non solo – dice ancora – mettono in evidenza un’incompetenza nella sicurezza e nella gestione del territorio. Purtroppo, i cittadini stanno pagando le scelte scellerate del passato. Una su tutte: la chiusura delle Compagnie dei Carabinieri e quindi la diminuzione delle Forze dell’ordine dislocate su un territorio vasto come quello amiatino. Decisioni non dei governi di centrodestra, ma di quei governi di sinistra che per un decennio hanno governato in Italia, e che adesso evidenziano tutta la negatività. Le forze politiche di centrosinistra ed il Pd in questi anni hanno minimizzato tramite i loro rappresentanti gli allarmi ed i timori dei cittadini".

Per la consigliera di minoranza la mossa di Marini è puramente politica. "Adesso – dice Amati – con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative del 2024, Marini proprio in questi giorni si sveglia e si accorge che c’è un problema sicurezza. Queste giravolte sono sicura che i cittadini arcidossini le comprendano bene, ed io per tutta risposta continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, cioè andare contro corrente e a dar voce alla popolazione, alle loro richieste ed ai loro timori per il bene di questo territorio".