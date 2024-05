Critiche alla giunta sui rifiuti: "Raccolta differenziata. I dati sono mortificanti"

"Sulla spazzatura e i cassonetti la situazione è sfuggita di mano". Il gruppo consiliare di minoranza "Per l’Argentario" attacca l’amministrazione sulla nettezza urbana e sulla gestione della differenziata. "Basta guardarci attorno – dice il capogruppo Marco Nieto –. È ormai evidente come sia sfuggita di mano a questa giunta la gestione dei rifiuti. Il sindaco continua a parlare di carrozzoni e poi niente più, o almeno così appare. Giornalmente assistiamo a spettacoli impressionanti e biglietti da visita improponibili per i nostri turisti, anche per i crocieristi che arrivano. La cartolina eclatante era in via Ponente a Porto Ercole, proprio all’ingresso del paese. Abbiamo scritto al Comune e a Sei Toscana sia per le condizioni della raccolta sia per la posizione di quei cassonetti piazzati in un incrocio che, con i loro coperchi aperti, tolgono la visibilità agli automobilisti creando un pericolo costante".

"Ancora non ci siamo – dice Nieto –. Lasciamo stare la bandiera blu, lasciamo stare il carrozzone, lasciamo stare l’inciviltà di qualche utente, lasciamo stare che questa opposizione non tollera questi biglietti da visita per l’Argentario, ma una cosa al sindaco la vogliamo chiedere: quando vedremo salire i dati della raccolta differenziata? Quando vedremo i nostri paesi puliti? Quando vedremo azioni serie e determinanti per risolvere il problema della pulizia? Hanno amministrato per 10 anni continuando poi con lo stesso assessore della giunta Borghini, incaricato quasi per tutto il suo mandato con la stessa delega ai rifiuti. Al momento vediamo che la situazione sta peggiorando di mese in mese: gli ultimi dati aggiornati di marzo 2024 danno la differenziata al 31,33% mentre ad aprile è scesa al 30,49%".