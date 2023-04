Cristina Comencini parla con Battista del suo "Flashback"

Evento di Giorgio Razzoli e dell’Antica Fattoria La Parrina di Albinia, dove oggi Cristina Comencin. Così come nei progetti di Franca Spinola, la rassegna letteraria e culturale Sotto i Platani de La Parrina prosegue con successo e grande partecipazione. E gli scrittori intervistati, e gli intervistatori stessi, sono di primissimo livello come in questo caso. Cristina Comencini, regista, scrittrice, figlia d’arte oggi presenterà il suo nuovo libro "Flashback", pubblicato da Feltrinelli editore. Dialoga con l’autrice Pierluigi Battista, giornalista politico ma anche critico letterario.

L’iniziativa, in programma alla Parrina per il settore " Libri e cultura" e organizzata in collaborazione con la Libreria Bastogi di Orbetello, si svolgerà oggi a partire dalle 18,30. Dopo il momento culturale, fra gli ospiti tra gli altri, il vicesindaco di Orbetello Chiara Piccini, il giornalista del Tg1 Angelo Polimeno Bottai, la serata proseguirà con un momento conviviale nella sala degustazione dei prodotti tipici della Maremma, all’agriturismo La Parrina di Albinia.

M.C.