Cri, Anpas e Misericordia. Gli alberi del volontariato

In occasione della festa dell’Immacolata, i volontari di Anpas, Croce rossa e Misericordia hanno acceso tre alberi di Natale messi a disposizione dal Comune e illuminati grazie alla collaborazione di Sistema. Ogni associazione, infatti, ha scelto decorazioni con i colori che la contraddistinguono, contribuendo sia ad abbellire piazza Tripoli, piazza del Sale e via San Martino, sia a trasmettere un messaggio di solidarietà e altruismo. L’iniziativa è stata ideata e messa in campo dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, dall’assessore al Commercio Bruno Ceccherini e dall’assessore alla Cultura Luca Agresti. "Siamo molto soddisfatti – dicono – perché i presidenti e i volontari delle tre associazioni hanno risposto positivamente alla nostra proposta. Hanno dimostrato anche in questa occasione spirito di collaborazione nel mettersi, insieme e uniti, a disposizione della città, proprio come fanno ogni giorno, in ogni turno, per aiutare chi è in difficoltà. Volevamo sottolineare l’importanza di fare rete e creare sinergie a favore della nostra comunità e loro hanno dato un ottimo esempio. Grazie a tutti".