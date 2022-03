Covid, salgono ancora i contagi: altri 500

Sembrava una discesa lenta e inesorabile, ma invece il Covid non rallenta la sua corsa nemmeno in Maremma. I dati preoccupanti di questi ultimi giorni in vestono ancora la provincia di Grosseto che ieri ha contato nuovamente 500 persone positive. L’unica bella notizia è che resta vuota la terapia intensiva Covid dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Stabili rispetto a ieri anche i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 19. I tamponi processati sono stati 2.075 tamponi. Il tasso di positività rimane sostanzialmente stabile al 24,1% (-0,1%). Sono 275 le guarigioni dal virus in 24 ore (nell’ultima rilevazione erano 224). Purtroppo la tendenza non si inverte e la variante Omicron 2 si sta rapidamente diffondendo in tutte le zone della Toscana. Le persone comunque guarite salgono mentre quelle che rimangono positive in carico all’Asl Sud Est sono salite a 3.500. I contatti stretti in quarantena sono invece scesi a 372. Per quanto riguarda il contagio questa la divisione di persone che sono risultate positive, comune per comune: Arcidosso 5, Campagnatico 5, Capalbio 6, Castel Del Piano 8, Castell’Azzara 5, Castiglione Della Pescaia 11. Cinigiano 3, Civitella Paganico 1, Follonica 48, Gavorrano 9, Grosseto 176, Isola Del Giglio 1, Magliano In Toscana 14, Manciano 18, Massa Marittima 11, Monte Argentario 60, Montieri 4, Orbetello 43, Pitigliano 13, Roccalbegna 4, Roccastrada 11, Santa Fiora 7, Scansano 14, Scarlino 7, Seggiano 1, Semproniano 1, Sorano 14. Intanto sono 194.720 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma 186.477 le seconde, 131.447 le terze. A queste si aggiungono 141 quarte dosi, somministrate nelle ultime tre settimane (le quarte dosi sono state somministrate a partire dall’1 marzo). Anche in Toscana comunque cresce l’infezione: sono 921.405 i casi di positività al Coronavirus, 5.689 in più rispetto a ieri (1.777 confermati con tampone molecolare e 3.912 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 872.326 (94,7% dei casi totali). Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di decedutipopolazione residente) per Covid-19 è di 251,6 per 100.000 residenti contro il 265,6 per 100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (324,5 per 100.000), Prato (296,7 per 100.000) e Firenze (294,2 per 100.000). Il più basso rimane a Grosseto (157,5 per 100.000).