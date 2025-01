Covid, i casi tornano a salire: + 24 in sette giorni

GROSSETO

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 173 nuovi casi di Covid-19: 146 confermati con tampone molecolare e gli altri 27 con test rapido. Un solo decesso in settimana, una donna di 95 anni residente a Firenze. A oggi sono ricoverate in ospedale 72 persone (30 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 2 (stabili) si trovano in terapia intensiva; 504 quelle in isolamento a casa. Con gli ultimi casi salgono a 446.056 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (53 in più rispetto alla settimana precedente), 107.872 in provincia di Prato (+13), 129.093 a Pistoia (+4), 87.562 a Massa Carrara (+7), 181.716 a Lucca (+14), 196.554 a Pisa (+25), 154.186 a Livorno (+6), 151.328 ad Arezzo (+21), 119.893 a Siena (+6) e 93.829 a

Grosseto (+24).