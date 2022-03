Covid: altre due vittime e anche 525 nuovi casi

La situazione comincia a farsi preoccupante. All’orizzonte anziché intravedersi il tratto discedente della parabola del contagio da SarsCov2 si scorge l’arrivo di una quinta ondata. Il bollettino di Asl Toscana Sud Est sulla diffusione della pandemia in provincia di Grosseto ieri ha tirato fuori, infatti, un dato allarmante: 525 nuovi casi in sole 24 ore, quelle dalla mezzanotte alle 24 dell’altro ieri. Non solo: ci sono altri due morti. Si tratta di una donna di 90 anni, vaccinata ma con gravi patologie e comorbità pregresse, e di un uomo di 77 anni, non vaccinato con patologie e comorbità precedenti. E non è tutto: ci sono pure 2 ricoveri in più di cui uno in Terapia intensiva. A oggi i pazienti ricoverati nella Bolla Covid del Misericordia sono dunque 24.

Il 16 marzo 2021 i ricoverati in ospedale erano 55, ma non si erano registrati morti nelle 24 ore precedenti. I nuovi casi rilevati erano stati 109.

Il raffronto con lo scorso anno fa capire come la situazione generale non sia eccessivamente migliorata. Anzi, l’elevato numero di persone attualmente positive in Maremma nonostante, appunto, si stia per entrare in primavera e circa il 90% della popolazione residente sia vaccinata getta molte persone nell’angoscia. Tornando al bollettino di aggiornamento dell’Asl, si diceva di 525 nuovi casi rilevati. Sono così distribuiti: Arcidosso 5; Campagnatico 3; Capalbio 21; Castel Del Piano 7; Castell’Azzara 2; Castiglione Della Pescaia 11; Cinigiano 1; Civitella Paganico 5; Follonica 45; Gavorrano 26; Grosseto 133; Isola Del Giglio 2; Magliano In Toscana 6; Manciano 21; Massa Marittima 24; Monte Argentario 60; Montieri 3; Orbetello 84; Pitigliano 16; Roccalbegna 2; Roccastrada 30; Santa Fiora 2; Scansano 2; Scarlino 9; Seggiano 1; Sorano 4. La fascia di popolazione maggiormente colpita è stata quella di età compresa tra 50 e 64 anni (143 casi), seguita da quella 35-49 anni (117 casi). Al terzo posto con 107 casi i giovani sotto ai 18 anni.

Si diceva che i ricoverati in ospedale sono 24: 21 nell’area medica Covid e 3 in Intensiva.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 2507 di cui 1991 rapidi antigenici e 516 molecolari.

I pazienti che sono stati giudicati guariti da Asl Toscana Sud Est sono stati 291, mentre resta in carico ai servizi di Asl Toscana Sud Est 3076 maremmani.

I dati diffusi dall’azienda sanitaria, dunque, consigliano caldamente di continuare a osservare le regole di sicurezza che abbiamo imparato a usare in questi di anni di pandemia: mascherine indossate in maniera corretta; distanziamento e igienizzazioni delle mani.