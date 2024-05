Costellazioni familiari. Loriana Torti ne spiega i segreti

Domani alle 18 nella sala Agaf di via Mazzini, a Grosseto, Loriana Torti presenta "Costellazioni (e non solo) familiari". L’evento è organizzato dalla libreria Mondadori del centro storico in collaborazione con associazione Agaf.

"Le costellazioni familiari – spiegano gli organizzatori – sono un metodo che ci aiuta a capire meglio i legami e le dinamiche all’interno della nostra famiglia, ci aiutano a chiarire le influenze che abbiamo ereditato dagli antenati e quindi ci permettono di individuare e risolvere blocchi che possono riflettersi sulle nostre relazioni. Non si limitano alle questioni familiari, hanno anche molteplici benefici, sono un potente strumento di ricerca interiore che può essere utilizzato per affrontare e risolvere questioni personali che spaziano dalle relazioni, al lavoro, alle malattie. Attraverso questo metodo vengono messe in luce dinamiche nascoste per arrivare alla risoluzione di problematiche che incontriamo nel nostro percorso di crescita personale Le costellazioni familiari sono adatte a tutti dai bambini agli anziani".

L’ingresso è libero.