Corto circuito alla caldaia a Follonica: a fuoco la veranda di una villetta

A fuoco un appartamento a Follonica nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del bagno Cerboli. Una caldaia che si trova nella veranda di una viletta in via Litoranea 167, una delle strade più trafficate della cittadina del Golfo, da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, avrebbe fatto corto circuito. Circostanza questa che ha fatto generare un incendio che ha creato una colonna di fumo che si è alzata sui tetti delle case, visibile anche dalla spiaggia e che ha messo in preallarme anche tutte le persone che abitano nelle vicinanze, visto che, nella zona, c’è anche molta vegetazione che poteva anche incendiarsi. Sulla strada fortunatamente proprio in quel momento stava passando una donna che ha chiamato i vigili del fuoco, dopo che aveva sentito anche delle piccole esplosioni che provenivano dalla zona in fiamme.

L’arrivo immediato dei vigili del fuoco ha fatto sì che l’incendio non si propagasse nelle altre zone della casa, ma si limitasse alla veranda d è stato subito domato. Sono andate distrutte alcune suppellettili, come un divano e alcune cose che si trovavano nella veranda. Importante è stato anche l’aiuto di alcune persone che, dalla spiaggia, sono intervenute con degli estintori per domare le fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e agli uomini della Vab, anche gli agenti della Polizia municipale di Follonica e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco Benini.