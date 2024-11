Corso in ‘Food marketing & export management’. Ultime iscrizioni

Grosseto torna ad ospitare il percorso formativo in "Food marketing & export management" nel biennio 2024-2026. "Questa è un’ottima notizia – dice la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani (nella foto) – soprattutto perché siamo già arrivati ad avere 21 ragazzi iscritti. A questo punto terremo aperti i termini di iscrizione fino a venerdì 15 per vedere se raggiungiamo il numero massimo di 25 studenti per classe". Info: https://fondazione-eat.it, o telefonare al 333/-1328663,342/8632392, 0564/1791224.