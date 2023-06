Corso di inglese Grande successo

Si è concluso il corso gratuito di inglese per adulti promosso e finanziato dalla commissione per le Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la biblioteca "Gaetano Badii". Le lezioni sono state curate dalla docente Tiziana Berti. "L’iniziativa ha riscosso un grande successo – afferma Grazia Gucci, assessore comunale alle Pari Opportunità – in termini di adesione e di gradimento da parte degli iscritti e quindi seguirà una seconda edizione: a ottobre partirà un nuovo corso riservato ai principianti a cui si affiancherà un corso avanzato". La Commissione e l’assessore alle Pari Opportunità hanno voluto condividere l’ultimo giorno del corso tenutosi presso la Biblioteca comunale, con l’insegnante Tiziana Berti e il gruppo che ha partecipato alle lezioni da novembre fino al 31 maggio.

"Pari opportunità significa mettere a disposizione del maggior numero possibile di persone, strumenti culturali che permettano di arricchire le proprie conoscenze, in questo caso linguistiche – commenta Ambra Fontani, presidente della Commissione per le Pari Opportunità –. Emerge che queste iniziative rappresentano qualcosa che va oltre la lezione".