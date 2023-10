Corso di formazione per il settore turistico

Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per il settore del turismo. I corsi sono gratuiti: rivolti ai dipendenti e titolari del settore turistico in regola con i versamenti dell’Ebtt; sono a numero chiuso e si svolgeranno da ottobre a dicembre. Programma, calendario, sede e orari sono nel sito www.ebtt.it (sezione corsi di formazione) e nella stessa pagina web è possibile iscriversi inviando la scheda allegata (solo iscrizioni on line). I corsi vanno da quelli di lingua a quelli legati al social media a quelli più settoriali (cucina, bar e ricevimento ) e si svolgeranno a Grosseto, Albinia e on line. Per info: Centro Servizio Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano Via Oberdan 11 58100 Grosseto telfax 0564416375 e-mail grosseto@ebtt.it (chiedere della dottoressa Tommasini).